Tem Akşemsettin Viyadüğünde Özel Halk Otobüsünün de Karıştığı Zincirleme Kaza Meydana Geldi.

IHAAW114157-ASA/01-03-2019- TEM Akşemsettin viyadüğünde özel halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

IHAAW114157-ASA/01-03-2019



- TEM Akşemsettin viyadüğünde özel halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin trafiği açma çalışmaları sürüyor. 01.03.2019 11: 41: 57 TSI

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