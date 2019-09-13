Tem Altınşehir Viyadüğünde Gaz Tankeri devrildi: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı...
20 dakika önce
Tem Altınşehir Viyadüğünde Gaz Tankeri devrildi: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:38 Kaynak: İHA
Tem Altınşehir Viyadüğünde Gaz Tankeri devrildi: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı...
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