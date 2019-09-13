Son Dakika Haberleri: Tem Altınşehir Viyadüğünde Gaz Tankeri devrildi: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tem Altınşehir Viyadüğünde Gaz Tankeri devrildi: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı...

20 dakika önce

Tem Altınşehir Viyadüğünde Gaz Tankeri devrildi: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

Tem Altınşehir Viyadüğünde Gaz Tankeri devrildi: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı...

Tem Altınşehir Viyadüğünde Gaz Tankeri devrildi: Tüm şeritler trafiğe kapatıldı...

TEM Otoyolu, Altınşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:38 Kaynak: İHA
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