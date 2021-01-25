TEM Avcılar Gişelerinde kaza: Tır sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı - Son Dakika

TEM Avcılar Gişelerinde kaza: Tır sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı

25.01.2021 10:06

TEM Avcılar Gişelerinde kaza: Tır sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı Trafik kilitlendi, tır sürücüsü yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevkiinde iddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse...

TEM Avcılar Gişelerinde kaza: Tır sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı

Trafik kilitlendi, tır sürücüsü yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı

İSTANBUL - TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevkiinde iddiaya göre gişelerde kaygan zemin nedeniyle duramayan TIR, bir midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile beton bloklara da vuran TIR sürücüsü sıkıştığı aracın kabininden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Haramidere istikametinde kilitlenen trafik drone ile havadan da görüntülendi.

Kaza, sabah 08.10 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevkii Haramidere istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HH 9290 plakalı TIR gişeler mevkiinde gelindiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak bir 34 LDZ 115 plakalı Midibüse vurduktan sonra beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR sürücüsü kabinde sıkıştı. Sürücüye ilk müdahalenin ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kaza sonrası trafik durmak noktasına geldi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla araç içinde sıkışan sürücü ayağında kırık olma şüphesiyle çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası araçlar vinç yardımıyla yol kenarına çekilirken durma noktasına gelen trafik drone ile havadan da görüntülendi.

TEM Avcılar Gişelerinde kaza: Tır sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı
TEM Avcılar Gişelerinde kaza: Tır sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı
TEM Avcılar Gişelerinde kaza: Tır sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı
TEM Avcılar Gişelerinde kaza: Tır sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı

TEM Otoyolu, İtfaiye, Avcılar, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM Avcılar Gişelerinde kaza: Tır sürücüsü sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı - Son Dakika


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