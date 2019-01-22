Tem Bağlantı Yolu Kenarında Şok Ölüm
1 saat önce
Tem bağlantı yolu kenarında şok ölüm Plastik çamaşır ipi ile boynundan ağaca asılı halde bulundu Sürücüler olayı izlerken kaza yaptıİSTANBUL - Esenyurt'ta TEM Otoyolu bağlantı yolunun kenarındaki yeşillik alanda bir adam plastik çamaşır ipi ile boynundan ağaca asılı halde bulundu.
Tem bağlantı yolu kenarında şok ölüm Plastik
çamaşır ipi ile boynundan ağaca asılı halde bulundu
Sürücüler olayı izlerken kaza yaptı
İSTANBUL - Esenyurt
'ta TEM Otoyolu bağlantı yolunun kenarındaki yeşillik alanda bir adam plastik çamaşır ipi ile boynundan ağaca asılı halde bulundu. Adamın intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken olayı izlemek isteyen 2 sürücüsü ise maddi kazaya karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunun kenarındaki yeşil alanda yaşandı. Yol kenarında ağaca asılı halde orta yaşlı bir adamın hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri adının Zeki M. olduğu öğrenilen adamın yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri plastik çamaşır ipi ile boynundan ağaca asılı halde bulunan Zeki M.'nin öldüğünü anladı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler Olay Yeri İnceleme Büro'ya bağlı ekiplerin çalışması sonucu hayatını kaybeden adamın cenazesini hastane morguna kaldırdı. Zeki M.'nin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası öğrenilecek.
Olayı izlerken kaza yaptılar Polis
ve sağlık ekiplerinin çalışması sırasında yoldan geçen vatandaşlar da dikkatini olay yerine çevirdi. Bu sırada olay yerine meraklı gözle bakan 2 sürücü ufak çaplı maddi kaza yaşadı. Kaza sonrası bölgede oluşan trafik yoğunluğu ise tedbir amaçlı olay yerinde bekleyen Esenyurt Belediyesi Zabıta
Ekipleri'nin kaza yapan araç sürücülerine yardım etmesi ile açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:53 Kaynak: İHA
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