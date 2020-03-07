TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza, 2 yaralı - Son Dakika

TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza, 2 yaralı

52 dakika önce

KAĞITHANE'de Okmeydanı -Hasdal TEM Bağlantı Yolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kaza, 2 yaralı, System.String[]

KAĞITHANE'de Okmeydanı - Hasdal TEM Bağlantı Yolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaza saat 21.00 sıralarında Okmeydanı Hasdal TEM Bağlantı Yolu Sadabad Viyadüğü üzerinde meydan geldi. İddiaya göre, bağlantı yolundan TEM Otoyolu istikametine gitmekte olan sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 FF 7723 plakalı otomobil seyir halindeyken aniden durunca arkasından gelen 34 KR 3722 ve 16 RA 295 plakalı otomobiller de duramayarak önlerindeki otomobile çarptı. : Çarpma nedeniyle zincirleme kazaya neden oldu. Kazada Nimet Ferhan O. ile Seçil G. yaralandı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kaza nedeniyle Okmeydanı Hasdal TEM Bağlantı Yolu'nda trafik durma noktasına geldi.  Kazaya karışan otomobiller yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Polis kazaya karışan sürücülere alkol testi yaptı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:52 Kaynak: DHA
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