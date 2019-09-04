Son Dakika Haberleri: TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var
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TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

4 saat önce

TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var.

TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var, System.String[]

TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var - İSTANBUL

TEM Otoyolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:25 Kaynak: İHA
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