TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var
4 saat önce
TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:25 Kaynak: İHA
TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var - İSTANBUL
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