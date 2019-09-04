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TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

4 saat önce

TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar varİSTANBUL(İHA)- TEM otoyolu bağlantı yolu Esenyurt-Bahçeşehir yönünde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: Yaralılar var

İSTANBUL(İHA)- TEM otoyolu bağlantı yolu Esenyurt- Bahçeşehir yönünde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:27 Kaynak: İHA
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