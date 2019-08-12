TEM Bağlantı yolunda kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı

TEM Bağlantı yolunda kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralıDÜZCE - TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı.

TEM Bağlantı yolunda kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı

DÜZCE - TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Gölyaka gişelerinden otobana giriş yapan ve Ankara istikametine yönelen İlhan Çolak idaresinde ki 22 HL 361 plakalı hafif ticari araç şerit ihlali yaparak karşı şeritten gelen Gölyaka gişeleri istikametine giden Mehmet Erdem idaresinde ki 34 YJ 8589 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç içinde bulunan Fatma Erdem, Elif Erdem, Fatma Bıyık, Yiğit Alp Uzunoğlu, Almina Uzunoğlu, Emel Uzunoğlu, Elif Erdem ile diğer otomobilde bulunan Fatma Çolak yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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