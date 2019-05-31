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TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOBÜS KAZASI, 1 ÖLÜ, 15 YARALI

57 dakika önce

TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOBÜS KAZASI, 1 ÖLÜ, 15 YARALI (4 aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL - TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOBÜS KAZASI, 1 ÖLÜ, 15 YARALI (4 aktüel görüntüler)
(Tür: İstanbul)
TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOBÜS KAZASI, 1 ÖLÜ, 15 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:45 Kaynak: DHA
İstanbul, TEM Otoyolu, Güncel
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