TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOBÜS KAZASI, 1 ÖLÜ, 15 YARALI
57 dakika önce
TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOBÜS KAZASI, 1 ÖLÜ, 15 YARALI (4 aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:45 Kaynak: DHA
İSTANBUL - TEM
BAĞLANTI YOLUNDA OTOBÜS KAZASI, 1 ÖLÜ, 15 YARALI (4 aktüel görüntüler)
(Tür: İstanbul
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