TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı - Son Dakika

TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı

1 saat önce

TEM Bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce ticari taksiye çarptı.

TEM Bağlantı yolunda otomobil önce ticari taksiye çarptı ardından takla attı, System.String[]

TEM Bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Meydana gelen kazada iki şoförde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 02.30'da Esenyurt İlçesi TEM Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PT 4567 plakalı otomobil, Beylikdüzü istikametine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti.


Otomobil, daha sonra önünde seyir halinde Murat Y. İdaresindeki 34 THR 83 idaresindeki ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobil yol kenarına savruldu. Savrulan otomobil takla atarak durabildi. Meydana gelen kazayı gören sürücüler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan polis ekipleri olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.


Kazada yaralananlar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol, araçların yoldan açılması için tekrar açıldı. Meydana gelen trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:08 Kaynak: İHA
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