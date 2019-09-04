Son Dakika Haberleri: Tem bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı (1)
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Tem bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı (1)

4 saat önce

, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Tem bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı (1), System.String[]

, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Trafik kazanın meydana geldiği yolda TEM istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

- İstanbul

TEM Otoyolu, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:38 Kaynak: DHA
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