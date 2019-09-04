Tem bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı (1)
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, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:05 Kaynak: DHA
, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Trafik kazanın meydana geldiği yolda TEM istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
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