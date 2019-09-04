Son Dakika Haberleri: Tem bağlantı yolundaki zincirleme kaza kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Tem bağlantı yolundaki zincirleme kaza kamerada

9 dakika önce

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA-ESENYURT, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Tem bağlantı yolundaki zincirleme kaza kamerada, System.String[]

Alper KORKMAZ/İSTANBUL DHA-ESENYURT, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
TEM Haramidere Bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır, 4 kişi yaralandı. Bazı yaralılar diğer sürücülerin yardımıyla araçlarından çıkarılırken, ağır yaralanan Hasan Toklu ve diğer yaralılar ise olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Daha sonra tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normal akışına döndü.
Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir otomobil sürücüsü en sol şeritte aniden duruyor. Bir süre son 2 TIR otomobilin yanından geçerken çarpışıyor. TIR'ların arkasından gelen otomobiller de kazaya karışıyor.


TEM Otoyolu, Esenyurt, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı
Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı: 15 yolcu hemen tahliye edildi AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış! Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve enerji grupları belirleyici oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:06:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem bağlantı yolundaki zincirleme kaza kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]