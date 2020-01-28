Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu. - Son Dakika

Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu.

6 saat önce

Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu.

Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu., System.String[]

Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu. Park halindeki lüks bir otomobilin üzerine düşen kamyonun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
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