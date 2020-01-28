Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu. - Son Dakika

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Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu.
6 saat önce
Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
Tem Bahçeşehir bağlantı yolunda kontrolden çıkan kamyon, bir sitenin bahçesine uçtu. Park halindeki lüks bir otomobilin üzerine düşen kamyonun sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor - İSTANBUL
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