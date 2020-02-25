TEM Bahçeşehir'de "kazaya bakma" kazası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM Bahçeşehir'de 'kazaya bakma' kazası - Son Dakika

TEM Bahçeşehir'de "kazaya bakma" kazası

13 dakika önce

Bahçeşehir TEM otoyolunda 6 aracın aracın karıştığı ve 1 kamyon sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kaza alanında ikinci bir kaza daha yaşandı.

TEM Bahçeşehir'de

Bahçeşehir TEM otoyolunda 6 aracın aracın karıştığı ve 1 kamyon sürücüsünün araç içinde sıkıştığı kaza alanında ikinci bir kaza daha yaşandı. Kaza yerini izleyen seyir halindeki sürücü aniden fren yapınca 3 araçlık zincirleme bir kaza daha yaşandı.


Olay, saat 11.00 sıralarından meydana geldi. Bir kamyon sürücüsü aracının freni boşalması sonrası bir kamyon ve iki kamyonete çarparak durmuş ve kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılmıştı. Kazanın gerçekleştiği Bahçeşehir TEM otoyolu İstanbul istikametinde kazaya karışan araçlar kaldırılana kadar trafik tek şeritten sağlandı ve trafik yoğunluğu oluştu. Kaza gerçekleştikten yaklaşık yarım saat sonra ise, olayın gerçekleştiği yolun Hadımköy istikametinde yolda kazayı seyreden sürücülerden birinin ani fren yapması sonucu 3 araçlık zincirleme bir kaza daha yaşandı. Trafik burada da durma noktasına geldi. Olay yerindeki polis ve sürücülerin yardımıyla kazaya karışan araçlar yol kenarına çekildi ve trafik açıldı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Bahçeşehir, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yeni aldığı aracıyla canlı yayın yapan sürücü, şans eseri kurtuldu
Deprem korkusu nedeniyle otların içerisinde yatıyor Adliyede kadın avukatın etek altı fotoğrafını çeken katibe 15 yıl hapis istendi İranlı gaspçıları vatandaşlar yakaladı! Olay anı kamerada

Son Dakika Haberleri
13:06 Cüneyt Arkın'ın torunu oyuncu oldu
12:56 Agah kalp krizi geçiriyor!
12:39 Dilek Ödülleri sahiplerini buldu
12:23 Küskün kardeşler Ankara'da sahne alıyor
12:21 Nilüfer'den bir üzücü haber daha... Akciğerinde mantar enfeksiyonu gelişti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 13:25:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TEM Bahçeşehir'de "kazaya bakma" kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]