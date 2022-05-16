TEM büyük bir faciayı engelledi! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı - Son Dakika
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TEM büyük bir faciayı engelledi! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı

16.05.2022 12:07

Şanlıurfa'da terör eylemi gerçekleştirme hazırlığında olan DEAŞ'lı canlı bomba, TEM ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi de engellenmiş oldu.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman tespit edildi.

DİJİTAL MATERYALLERLE YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dokümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı. Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce "Ebi Enes El Kahtani" kod adlı Beşşar El Mizhen isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.

Son dakika! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı

CANLI BOMBA EYLEMİ YAPACAKTI

Teröristin; "DEAŞ terör örgütüne -sözde- biat ettiği ve örgütün -sözde- Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı" belirlendi.

BU YIL PLANLANAN 10. CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

ÖZEL EĞİTİM VERİLDİ

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ mensubu "Ebi Enes el Kahtani" kod adlı "Beşşar el Mızhen", 2015 yılında örgüte katıldı. Örgüt tarafından silah ve çeşitli alanlarda uzun süre özel eğitim verilen Mızhen, terör örgütü DEAŞ içerisinde "savaşçı" olarak faaliyet gösterdi.

CANLI BOMBA OLMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Örgüt adına istihbarat faaliyetlerinde bulunmak amacıyla çeşitli görüşmeler de yapan Mızhen'in, canlı bomba eylemi için gönüllü olduğu tespit edildi.

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Son Dakika | Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı Son Dakika | Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Şanlıurfa'da yakalandı Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı. Son dakika... İçişleri Bakanlığı: Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı.

TEM Otoyolu, Şanlıurfa, Bomba, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM büyük bir faciayı engelledi! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM büyük bir faciayı engelledi! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı - Son Dakika
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