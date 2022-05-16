TEM büyük bir faciayı engelledi! Şanlıurfa'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı - Son Dakika

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Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası kapsamında el konulan bir flash bellek içeriğinde yapılan incelemede; DEAŞ terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel doküman tespit edildi.

DİJİTAL MATERYALLERLE YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma neticesinde örgütsel dokümanların çözülmesiyle operasyon başlatıldı. Şanlıurfa TEM Şube Müdürlüğünce "Ebi Enes El Kahtani" kod adlı Beşşar El Mizhen isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller el konuldu.

CANLI BOMBA EYLEMİ YAPACAKTI

Teröristin; "DEAŞ terör örgütüne -sözde- biat ettiği ve örgütün -sözde- Şam Vilayeti üst düzey yöneticileriyle irtibat kurarak istişhad (canlı bomba) eylemi yapmak istediği, önümüzdeki süreçte örgüt adına Ülkemizde canlı bomba, yalnız kurt faaliyetlerinde bulunacağı" belirlendi.

BU YIL PLANLANAN 10. CANLI BOMBA EYLEMİ ENGELLENDİ

Yakalanan teröristle birlikte bu yıl DEAŞ'ın yapmayı planladığı 10'uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.

ÖZEL EĞİTİM VERİLDİ

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanan Suriye uyruklu DEAŞ mensubu "Ebi Enes el Kahtani" kod adlı "Beşşar el Mızhen", 2015 yılında örgüte katıldı. Örgüt tarafından silah ve çeşitli alanlarda uzun süre özel eğitim verilen Mızhen, terör örgütü DEAŞ içerisinde "savaşçı" olarak faaliyet gösterdi.

CANLI BOMBA OLMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Örgüt adına istihbarat faaliyetlerinde bulunmak amacıyla çeşitli görüşmeler de yapan Mızhen'in, canlı bomba eylemi için gönüllü olduğu tespit edildi.