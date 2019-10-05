Son Dakika Haberleri: TEM Celaliye mevkinde yolcu otobüse ile çöp toplama aracı kaza yaptı 8 kişi yaralı. Bölgeye çok...
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TEM Celaliye mevkinde yolcu otobüse ile çöp toplama aracı kaza yaptı 8 kişi yaralı. Bölgeye çok...

1 saat önce

TEM Celaliye mevkinde yolcu otobüse ile çöp toplama aracı kaza yaptı 8 kişi yaralı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

TEM Celaliye mevkinde yolcu otobüse ile çöp toplama aracı kaza yaptı 8 kişi yaralı. Bölgeye çok..., System.String[]

TEM Celaliye mevkinde yolcu otobüse ile çöp toplama aracı kaza yaptı 8 kişi yaralı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Celaliye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
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