TEM Celaliye mevkinde yolcu otobüse ile çöp toplama aracı kaza yaptı 8 kişi yaralı. Bölgeye çok...
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TEM Celaliye mevkinde yolcu otobüse ile çöp toplama aracı kaza yaptı 8 kişi yaralı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
TEM Celaliye mevkinde yolcu otobüse ile çöp toplama aracı kaza yaptı 8 kişi yaralı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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