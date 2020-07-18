TEM CİNAYETİNDE KATİL ZANLISININ POŞET ALMAYA GİTTİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika

TEM CİNAYETİNDE KATİL ZANLISININ POŞET ALMAYA GİTTİĞİ ANLAR KAMERADA
TEM CİNAYETİNDE KATİL ZANLISININ POŞET ALMAYA GİTTİĞİ ANLAR KAMERADA Büyükçekmece'de 8 parçaya bölünerek poşetlenmiş halde cesedi bulunan Süleyman Akbaba'nın katil zanlıları tutuklandı.
TEM CİNAYETİNDE KATİL ZANLISININ POŞET ALMAYA GİTTİĞİ ANLAR KAMERADA
Büyükçekmece'de 8 parçaya bölünerek poşetlenmiş halde cesedi bulunan Süleyman Akbaba'nın katil zanlıları tutuklandı. Katil zanlısı Alparslan A.'nın 8 parçaya böldüğü cesedi koymak için poşet almaya gittiği anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.
TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde 14 Temmuz'da yol kenarındaki çalılıklar arasında 8 parça ve poşetlenmiş halde erkek cesedi bulunmuştu. Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin Süleyman Akbaba'ya(48) ait olduğu belirlendi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yaptıkları çalışmada Alparslan A., eşi Nubar A. ve iki kişiyi daha 16 Temmuz günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı.
Şubede ifadesi alınan Alpaslan A. cinayeti işlediğini itiraf ederek, olay günü eşi ile tartışıp evden ayrıldığını, gece saat 01.00 sıralarında tekrar eve geldiğinde eşi ve Süleyman Akbaba'yı uygunsuz vaziyette gördüğünü iddia etti. Katil zanlısı ifadesinin devamında, eşini komşuya gönderdiğini ve Süleyman A.'yı bıçakladığını, daha sonra da 8 parçaya ayırdığı cesedinin parçalarını çöp poşetlerine doldurup kiraladığı araca yüklediğini ve çalılıklara attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Alparslan A., eşi Nubar A. ve diğer iki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Alparslan A. ve eşi Nubar A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, katil zanlısı Alparslan A. 'nın 8 parçaya böldüğü cesedi taşımak için poşet almaya gittiği anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdığı ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 01:57 Kaynak: DHA
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