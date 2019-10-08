Son Dakika Haberleri: TEM'de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel TEM'de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı

TEM'de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı

1 saat önce

TEM otoyolu Gümüşova rampalarında 1 tır, 1 minibüs ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

TEM otoyolu Gümüşova rampalarında 1 tır, 1 minibüs ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Düzce geçişi Gümüşova rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul- Ankara istikametinde yağış sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir tır, bir minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi. Zincirleme kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Düzce ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, tırın altına giren bir otomobilde bulunan yaralılar ise itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

(Ali Yıldız/İHA)

TEM'de 12 araç birbirine girdi: 3 yaralı

TEM Otoyolu, Gümüşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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TEM'de 1 tır 1 minibüs ve 10 otomobil birbirine girdi: 3 yaralı
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