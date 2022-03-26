TEM'de 13 kilo 650 gram esrar yakalandı: 2 gözaltı - Son Dakika

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 650 gram esrarla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Ticaretinin Önlenmesine yönelik doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, il sınırlarına girdiğini tespit ettiği aracı TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş halde 20 parça halinde 13 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda araçta bulunan Ömer U. (55) ve Mehmet Ş. T. (52) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU