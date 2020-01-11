TEM'de 2 kişinin öldüğü kaza: Minibüs sürücüsü serbest bırakıldı - Son Dakika
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TEM'de 2 kişinin öldüğü kaza: Minibüs sürücüsü serbest bırakıldı

7 saat önce

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan kaza nedeniyle gözaltına alınan minibüs şoförü Doğukan Y.

TEM'de 2 kişinin öldüğü kaza: Minibüs sürücüsü serbest bırakıldı, System.String[]

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan kaza nedeniyle gözaltına alınan minibüs şoförü Doğukan Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Ebe Dilek Dereli Çokcan ile medikal ürün uzmanı eşi Çağan Çokcan'ın ölümü ile sonuçlanan kaza nedeniyle gözaltına alınan minibüs şoförü Doğukan Y., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİ

Arıza yapan minibüsünü emniyet şeridine park eden Doğukan Y.'nin sorgusunu yapan soruşturma savcısı, Doğukan Y.', "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

ARIZA YAPAN MİNİBÜSÜNÜ EMNİYET ŞERİDİNE PARK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Mahkemedeki sorgusunda minibüsün arıza yaptığını, sinyal vererek emniyet şeridine geçtiğini söyleyen Doğukan Y., "Emniyet şeridinde aşağıya inip arızayı kontrol etmek amacı ile kaputu açmaya gittim. Fakat açamadım. Tekrar arabaya bindiğim esnada motosiklet aracımın sol arka tarafa çarpıp yola düştü. Arkadan gelen otobüs de motosiklet ve üzerinde bulunan kişileri altına aldı. Suçsuzum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Kaza tespit tutanağı ve mevcut delil durumunu gerekçe gösteren mahkeme, Doğukan Y.'yi adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

Adli kontrol hükümleri gereği yurt dışına çıkışı yasaklanan Doğukan Y., haftada iki gün de karakola giderek imza verecek.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ DE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Minibüse çarparak yola savrulan motosiklete arkadan gelen özel halk otobüsü de çarpmış, gözaltına alınan otobüs şoförü kusursuz bulunarak serbest bırakılmıştı.

NE OLMUŞTU ?

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde arızalanan minibüsünü emniyet şeridine park eden Doğukan Y.'nin aracına, üzerinde Çağan Çokcan ve ebe olan eşi Dilek Dereli Çokcan'ın bulunduğu motosiklet çarpmış, yola savrulan motosiklete aynı zamanda arkadan gelen özel halk otobüsü de çarpmıştı. Bir çocuk sahibi oldukları öğrenilen Dilek Dereli Çokcan ve eşi Çağan Çokcan,kaza nedeni ile hayatlarını kaybetmişti.


TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:34 Kaynak: DHA
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