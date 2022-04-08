TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI

08.04.2022 22:29

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde bir TIR, önünde seyreden TIR'a çarptı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde bir TIR, önünde seyreden TIR'a çarptı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza TEM Otoyolu Kocaeli Körfez ilçesi gişeler mevkinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen İsa Dağlı idaresindeki 47 PF 916 plakalı konteyner yüklü TIR, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak önündeki Ertuğrul Sabır idaresindeki 01 KN 864 plakalı karton yüklü TIR'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri gönderildi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan sürücü İsa Dağlı ve yanındaki ismi öğrenilemeyen yolcu, acil sağlık ekipleri tarafından kontrol edildi. Hafif şekilde yaralandıkları belirlenen 2 kişi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle TIR'ların dorsesinden yola dökülen kartonlar sebebiyle TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI
TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'DE 2 TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALI - Son Dakika
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