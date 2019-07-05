Son Dakika Haberleri: TEM'de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

TEM'de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

48 dakika önce

TEM Otoyolu Sakarya geçişisinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

TEM'de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı, System.String[]
TEM Otoyolu Sakarya geçişisinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.40 sıralarında TEM Otoyolu Erenler Alancuma mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Muammer Y. idaresindeki 41 DM 978 plakalı araç, dinlenme tesislerinden otoyola çıkan Mesude C. idaresindeki 14 BA 553 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan 14 BA 553 plakalı araç ise Alican Ç. yönetimindeki 14 AJ 4124 plakalı çekiciye çarptı.

3 aracın karıştı kazada sürücüler Muammer Y. ile Mesude C. ve araçlarda bulunan Yahya Yiğit C., Yağmur Zümra C., Zühra L. isimli toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılardan 2'si Sakarya Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 3'ü ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:17 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mahkeme otoyolu köylülere verdi! İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalandılar Avcılar'da yakıt tankeri devrildi! Topkapı istikameti ulaşıma kapandı Ankara'da otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:06:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM'de 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]