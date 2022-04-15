TEM'de 3 araç birbirine girdi... Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsünü vatandaşlar böyle kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'de 3 araç birbirine girdi... Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsünü vatandaşlar böyle kurtardı

15.04.2022 17:04

TEM'de 3 araç birbirine girdi.

TEM'de 3 araç birbirine girdi... Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsünü vatandaşlar böyle kurtardı

Ön tarafı paramparça olan kamyonetin sürücüsü bu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi. Kamyonette sıkışarak yaralanan sürücünün yardımına ise diğer araç sürücüleri koştu.

Kaza, Gebze ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Mustafa Karabıyık idaresindeki 34 MCB 23 plakalı Mercedes marka otomobil ile Mehmet Özmen yönetimindeki 06 EY 6533 plakalı tır çarpıştı. Kazanın ardından tır sürücüsü, otomobil sürücüsünün yaralanıp yaralanmadığını kontrol etmek için aracını durdurarak aşağıya indi. Bunun ardından tırın arkasından gelen Kemal K. idaresindeki 34 CVU 849 plakalı kamyonet, duramayınca tıra çarptı. Kazada kamyonetin sürücüsü, aracın paramparça olan ön kısmında sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, araçlarını park ederek kamyonet sürücüsünün yardımına koştu. Vatandaşlar, kapıyı kaldırarak hafif yaralanan sürücüyü kamyonetten çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrasında İstanbul istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kazaya karışan kamyonetin olay yerinden kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Allah'tan kamyonetin yolcu mahallinde kimse yoktu"

Tırın, kendi aracına çarptıktan sonra yalpaladığını söyleyen otomobil sürücüsü Mustafa Karabıyık, "Toparlayıp kendimi emniyet şeridine attım. Attıktan sonra şoför burada durdu. 'Geçmiş olsun' demeye yanıma geldi. O esnada kamyonet arkadan çarptı. Allah'tan kamyonetin yolcu mahallinde kimse yoktu. Bende maddi hasar var sadece. Sürücü araçta sıkışmıştı. Bütün vatandaşlar toplandılar sağ olsunlar, çıkardılar içeriden. Hafif yaralı, çok büyük bir şeyi yok. özellikle sağ taraf çok büyük darbe almış. Şoför mahallinde bir sıkıntı yok. Allah korumuş" dedi.

"Kamyonet büyük bir hızla geldi arkadan vurdu"

Tır sürücüsü Mehmet Özmen ise "Otomobil sağımdan bijonlara vurdu. Ben de adama bir şey olmasın diye dörtlüleri yaktım, aşağıya indim. Adamın yanına karşıya geçtiğimde kamyonet büyük bir hızla geldi arkadan vurdu. Çok hızlı geliyordu. Kapıyı açtım, adamı içeriden çıkardık. Ambulans geldi, hastaneye gitti. Arkadaş ayaktaydı, herhangi bir sıkıntısı yoktu" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsünü vatandaşlar böyle kurtardı Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsünü vatandaşlar böyle kurtardı TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı TEM Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı Yoldan çıkıp takla atan otomobil kaldırımda 50 metre sürüklendi Yoldan çıkıp takla atan otomobil kaldırımda 50 metre sürüklendi

TEM Otoyolu, Kamyonet, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de 3 araç birbirine girdi... Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsünü vatandaşlar böyle kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Kenya Devlet Başkanının aracını çalan tamirciye ölüm cezası verildi
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
16:16 Ünlü yorumcu açıkladı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla transfer için görüştü
16:05 Ramazanın ilk gününden beri 40 ürünün 29'u zamlandı: Rekor elma ve kabakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 17:16:20. #1.11#
SON DAKİKA: TEM'de 3 araç birbirine girdi... Tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsünü vatandaşlar böyle kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement