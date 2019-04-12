TEM
'de 3'ü tır 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu
Otomobilde sıkışan yaralıyı kurtarmak için ekipler çalışma başlattı
Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD
, sağlık ekibi sevk edildi SAKARYA - Sakarya
'nın Arifiye
ilçesi TEM Otoyolunda 3'ü tır 5 aracın karıştığız zincirleme trafik kazasında trafiğe kapanan İstanbul
istikametinde kilometrelerce kuyruk oluştu. Araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için olay yerine yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza, Sakarya'nın Arifiye ilçesi TEM Otoyolu Adapazarı
Gişeleri mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinde seyir halinde olan 3 ır, 1 kamyon ve 1 otomobil birbirine girdi. Kazada devrilen tırların dorse kısımlarında bu7lunan hafriyatlar ve mandalinalar yola saçılırken, kazada 3 kişi yaralandı.
Çok sayıda ekip sevk edildi
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler araç içerisinde bulunan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, otomobil içerisinde sıkışan bir yaralıyı kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaza sebebi ile kapanan yolda trafik, D100 Karayolu
'na yönlendirildi. Ekiplerine olay yerindeki çalışmaları sürüyor.