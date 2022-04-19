TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı

19.04.2022 00:20
TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Araçların kullanılamaz hale geldiği kaza sonrasında Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Gebze ilçesi Muallimköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kaza neticesinde araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada, bir tır sürücüsü ise kazaya karıştığı aracıyla olay yerinden kaçtı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normal seyrine döndü.

Polis kaçan tır sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı
TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı
TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı
TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı
TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı
TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı

YORUMLAR
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TEM Otoyolu, Tragger, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada tır sürücüsü olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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