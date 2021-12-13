TEM'de 4 kilo 700 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ayrıca, ekiplerin kent merkezinde uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmasında Kaan E.'nin üzerinde 43,40 gram metamfetamin yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik köpeği ' Sezar ' ile yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Nevroz K. ve Ömer B. gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BOLU Bolu 'da, narkotik ekiplerinin TEM Otoyolu 'nda yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 700 gram esrarla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

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