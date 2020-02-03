TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu

1 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda 5 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TEM'de 5 araç birbirine girdi, kilometrelerce kuyruk oluştu, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda 5 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapanan İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kazayı yaralanmadan atlatan vatandaşlar büyük panik yaşadı.


Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu Atalar Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 5 otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasını yaralanmadan atlatan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kaza sebebi ile TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan vatandaşların olmadığını belirledi.


Kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu


Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri, emniyet şeridine çekerek yolun trafiğe açılması için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçlar ekipler tarafından itelenerek ve yoldaki tırlarla çekilerek emniyet şeridine çekildi. Yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçlar ise daha sonra olay yerine çağrılan çekiciler yardımı ile kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

TEM Otoyolu, İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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