Tem'de 5 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza Sonrasında Trafik Durma Noktasına Geldi

TEM otoyolu Halkalı mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi.

TEM otoyolu Halkalı mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi.



İSTANBUL - TEM otoyolu Halkalı mevkiinde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi.

TEM otoyolu Halkalı mevkiinde bir araç önünde seyir eden başka bir araca arkadan çarptı. Bu sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç daha duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Durumu gören vatandaşlar hemen kaza yapan araçlardaki vatandaşların yardımına koşarken kaza polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrasında TEM otoyolu Edirne istikametinde ise uzun araç kuyrukları meydana geldi. Kaza dolayısıyla bir süre iki şerit trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu açmak için büyük uğraş verdi. Olay yerine gelen çekiciler vasıtasıyla araçların çekilmesi sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

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