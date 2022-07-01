Son dakika haberleri | TEM'DE 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 8 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | TEM'DE 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 8 YARALI

01.07.2022 11:09

Son dakika haber... BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 36 AA 401 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Hızla gelen araçların TIR'a çarpmamak için manevra yapması zincirleme kazaya neden oldu. Yabancı plakalı bir cip taklalar atarak metrelerce sürüklenirken, tanker, minibüs ve iki otomobil de birbirine girdi. 6 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine 112 Acil, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2'si çocuk 8 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | TEM'DE 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 8 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | TEM'DE 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 8 YARALI - Son Dakika
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