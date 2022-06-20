TEM'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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TEM'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı

20.06.2022 22:15

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde toplam 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı. Meydana gelen olayda 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan bir araç yağışın da etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Aynı istikamette ilerlemekte olan 4 panelvan, 1 otomobil ve 1'de tır kazaya karıştı.

TEM'de 6 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk, 8 yaralı

8 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen zincirleme kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM'de 6 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk, 8 yaralı

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebi ile bölgede bir süre uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, kazada yaralanan Fatih B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEM'de 6 araç birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü: 2'si çocuk, 8 yaralı
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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Sakarya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'de 6 araç zincirleme kazaya karıştı: 2'si çocuk toplam 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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