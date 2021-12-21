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TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

21.12.2021 18:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 620 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda yapılan aramada 6 milyon 620 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri İzmit TEM Otoyolu'nda bir tırı durdurdu. Tırın kasasında yapılan aramada 6 milyon 620 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(Hamza Emin Usta/İHA)

TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi
TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi
TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi
TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi
TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi
TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi
TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, TEM Otoyolu, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de 6 milyon 620 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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