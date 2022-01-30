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TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı - Son Dakika

TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı

30.01.2022 08:35

TEM Otoyolu, otogar istikametinde meydana gelen iki ayrı kazada 7 araç birbirine girdi. Kaza sırasında araçta sıkışan yolcular çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana gelen kazada, seyir halinde olan otomobil, önünde seyreden minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan minibüs takla atarak devrildi.

TEM'de feci kaza: 7 araç birbirine girdi, 4 yaralı var

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsten çıkardıkları 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. 4 yaralının sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

TEM'de feci kaza: 7 araç birbirine girdi, 4 yaralı var

ARAÇTA SIKIŞANLARI ÇEVREDEKİLER KURTARDI

İlk kazada araç içinde sıkışanları kurtardığını söyleyen Sinan Yurdagül, "Abi Cevatpaşa'dan çıktık otogar istikametine doğru gidiyordum arabanın farlarının bize doğru dönük olduğunu gördüm. Otobüs durmuştu bizde insaniyet namına durduk elimizden geleni yaptık. Camını kırdık içindeki yaralıları çıkardık. İçinde hamile bayanlar falan olduğunu söyleyince panik yaptık. Allaha şükür hepsi sağlıklı hastaneye gönderdiler durumları iyiymiş öyle söyledi ambulanstakiler en az bildiğim kadarıyla. İçinde 8 kişiydi diye söylediler. 2 çocuk, 1 yaşlı teyze, 2'de erkek 7 - 8 kişilerdi. Ön camı açtık. Levye, çekiç bir şekilde kırdık" şeklinde konuştu.

TEM'de feci kaza: 7 araç birbirine girdi, 4 yaralı var

AYNI İSTİKAMETTE İKİNCİ KAZA

Otogar istikametinde meydana gelen ilk kazanın çalışmalarının devam ettiği sırada 50 metre geride de ikinci kaza yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün alkollü olduğu iddia Y.T. idaresindeki 34 EGM 580 plakalı hafif ticari araç, kaza edeniyle yavaşlayan 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda hasarın oluştuğu görülürken kimsenin de yaralanmadığı görüldü.

TEM'de feci kaza: 7 araç birbirine girdi, 4 yaralı var

KAZA YAPAN 7 ARAÇ NEDENİYLE TRAFİK OLUŞTU

Aynı istikamette kazaya yapan 7 araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Otogar istikametinde yoğunluğu oluşurken yol bakım ekipleri çevreye saçılan cam parçalarını temizlemeyerek yolun normale dönmesini sağladı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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TEM Otoyolu, Otomobil, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de 7 araç birbirine girdi: 4 yaralı - Son Dakika
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