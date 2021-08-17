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TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

17.08.2021 18:31
TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen yakalandı. 3 araç sürücüsü hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünün göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler gerekli işlemler için Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, araç sürücüsü 3 şahıs hakkında ise TCK 79 "göçmen kaçakçılığı suçu" kapsamında adli işlemler yapıldı.

(Fehime Kartal/İHA)

TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı

TEM Otoyolu, Kocaeli, Göçmen, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEM'de 7 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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