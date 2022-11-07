TEM'de akılalmaz kaza: Şakalaşırken motosikletten düştüler - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'de akılalmaz kaza: Şakalaşırken motosikletten düştüler

07.11.2022 06:22

TEM'de akılalmaz kaza: Şakalaşırken motosikletten düştüler TEM Otoyolu, Gaziosmanpaşa mevkiinde seyir halinde olan iki motosiklet, sürücülerinin şakalaşma maksadıyla birbirlerine tekme savurmasının üzerine kaza yaptı.

TEM'de akılalmaz kaza: Şakalaşırken motosikletten düştüler

İSTANBUL - TEM Otoyolu, Gaziosmanpaşa mevkiinde seyir halinde olan iki motosiklet, sürücülerinin şakalaşma maksadıyla birbirlerine tekme savurmasının üzerine kaza yaptı. Kazada iki kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre iki motosiklet seyir halindeyken, sürücüler birbirleriyle şakalaşma maksadıyla karşılıklı tekme savurdu. Motosikletlerden birinin dengesini kaybolmasının ardından, motosiklet üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu.

Yola savrulan iki kişinin diğer araçlar tarafından ezilmemesi için, o sırada aynı istikamette seyir halinde bulunan 34 EC 4868 plakalı hafriyat kamyonu yolun ortasında durarak kazazedelere barikat oluşturdu.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra tedavileri yapılmak üzere Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan motosikletlerden birinin evraklarında eksiklikler olması sebebiyle, sürücü motosikleti bir başkasına vererek olay yerinden kaçırdı. Bunun üzerine polis ekipleri, şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kaza nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından trafik akışı normal seyrine devam etti. Polisin olayla ilgili soruşturmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
TEM Otoyolu'nda seyir halinde şakalaşan motosikletlilerden biri kaza yaptı, 2 kişi yaralandı TEM Otoyolu'nda seyir halinde şakalaşan motosikletlilerden biri kaza yaptı, 2 kişi yaralandı İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA ŞAKALAŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ KAZAYA YOL AÇTI: 2 YARALI İSTANBUL-TEM OTOYOLU'NDA ŞAKALAŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ KAZAYA YOL AÇTI: 2 YARALI

Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de akılalmaz kaza: Şakalaşırken motosikletten düştüler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:39 Milyonlarca işçi, memur ve emeklinin merakla beklediği kararı kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
00:02 Cristiano Ronaldo ile Aston Villa oyuncusu Mings yaka paça birbirine girdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu
23:55 1973'te dünyanın en iyi profesörlerinin bir araya gelip yaptığı makine, kıyamet için 2050 yılını işaret etti
23:44 Aydın'da korkunç olay: 7 yaşındaki çocuk, bazanın kapağının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti
23:11 Abdullah Avcı, kafasına darbe alan Bartra'nın son durumunu açıkladı: Hastaneye gitti, başı dönüyor
22:53 Roma derbisinde gülen Lazio: 1-0
22:44 Ünlü spiker Reha Muhtar'dan Tamer Karadağlı'ya olay gönderme: Çocuklar Duymasın istedim olmadı mevlam
22:35 Galatasaraylı futbolcular, Beşiktaş derbisi sonrası İstanbul gecelerinde! Fotoğraf olayı sonrası tansiyon yükseldi
22:30 MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı
21:51 HDP'li vekillerin de aralarında bulunduğu grup, Taksim'de TSK'nın operasyonlarına karşı yürüdü: 121 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2022 07:50:23. #1.12#
SON DAKİKA: TEM'de akılalmaz kaza: Şakalaşırken motosikletten düştüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement