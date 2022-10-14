SEYİR HALİNDEYKEN MOTORU YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika
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SEYİR HALİNDEYKEN MOTORU YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

14.10.2022 12:38

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin motoru yandı.

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin motoru yandı. Sürücü otomobili emniyet şeridinde durdururken, yanan araç kullanılamaz hale geldi

Olay saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Taner Işık idaresindeki 34 JR 4571 plakalı otomobilin motoru yandı. Taner Işık dumanı fark edince otomobilini emniyet şeridine çekerek, durumu itfaiyeye bildirdi. Otomobil alev alev yanarken, olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Kaynaşlı, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEYİR HALİNDEYKEN MOTORU YANAN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

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