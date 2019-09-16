Son Dakika Haberleri: TEM'de alev alev yanan tır trafiği kilitledi
Son Dakika Güncel Haber

TEM'de alev alev yanan tır trafiği kilitledi

1 saat önce

TEM otoyolu Büyükçekmece-Hadımköy istikametinde seyir halindeki tırda yangın çıktı.

TEM otoyolu Büyükçekmece- Hadımköy istikametinde seyir halindeki tırda yangın çıktı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonunda yanan araç söndürülürken, trafik tek şeritten sağlanıyor.

Yangın, TEM otoyolu Büyükçekmece-Hadımköy istikametinde seyir halindeki bir tırda meydana geldi. Kumaş taşıyan tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Sürücüsünün kısa sürede olayı fark etmesiyle araç emniyet şeridine çekildi. Tır kumaş yüklü olması nedeniyle kısa sürede yangın büyüdü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonunda yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, TEM Hadımköy istikametinde yoğun trafik oluştu.

(İHA)

TEM'de alev alev yanan tır trafiği kilitledi

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Hadımköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büyükçekmece TEM'de tır yangını! Trafik yoğunluğu oluştu
Son dakika: Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirve ortak açıklamayla başladı 40 yaşındaki Anna Nakaznykh isimli kadının aracına üst üste iki kere yıldırım düştü Ergenekon, Balyoz ve ÇYDD soruşturmalarını yürüten eski savcıya FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 19:46:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM'de alev alev yanan tır trafiği kilitledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]