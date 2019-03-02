Tem'de Aracın Çarptığı Tersane İşçisi Kurtarılamadı
50 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolunda bir aracın çarptığı tersane işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesi TEM
Otoyolunda bir aracın çarptığı tersane işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay dün akşam saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Ankara
istikametinde giden G.K idaresindeki 07 GSG 24 plakalı araç, Batı Gişeler mevkiinde İzzet Civan (35) adlı tersane işçisine çarptı. Kazada ağır yaralanan Civan, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Civan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yalova
'da tersanede işçi olarak çalışan İzzet Civan'ın cenazesi memleketi Zonguldak
'ta defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis
ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:36 Kaynak: İHA
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