Son Dakika Haberleri: Tem'de Aracın Çarptığı Tersane İşçisi Kurtarılamadı

Tem'de Aracın Çarptığı Tersane İşçisi Kurtarılamadı

50 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolunda bir aracın çarptığı tersane işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tem'de Aracın Çarptığı Tersane İşçisi Kurtarılamadı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolunda bir aracın çarptığı tersane işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay dün akşam saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Ankara istikametinde giden G.K idaresindeki 07 GSG 24 plakalı araç, Batı Gişeler mevkiinde İzzet Civan (35) adlı tersane işçisine çarptı. Kazada ağır yaralanan Civan, ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Civan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yalova'da tersanede işçi olarak çalışan İzzet Civan'ın cenazesi memleketi Zonguldak'ta defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:36 Kaynak: İHA

İzmit, Kocaeli, İşçi, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın Liderin Yönettiği Fuhuş Çetesinden 4 Kişi Tutuklandı Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı

Lise Savaş Alanına Döndü, Müdür Yardımcısı Merdivenden Yuvarlandı! Kamera Kayıttaydı Sadettin Saran'ın, Yerli Kim Kardashian Metisha Schaefer'la Yeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:26:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tem'de Aracın Çarptığı Tersane İşçisi Kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]