Son Dakika Haberleri: TEM'de, aracın çarptığı vaşak öldü
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TEM'de, aracın çarptığı vaşak öldü

20 dakika önce

BOLU'da, TEM yolunda aracın çarptığı vaşak telef oldu.

TEM'de, aracın çarptığı vaşak öldü, System.String[]
BOLU'da, TEM yolunda aracın çarptığı vaşak telef oldu.
Dün gece TEM yolunun Cankurtaran Mevki'nde yolda vaşak ölüsü bulundu. Türkiye'de nesli tükenmekte olan 21 vahşi hayvan arasında yer alan vaşak ölüsünü görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Yapılan incelemede vaşakın, araç çarpması sonucu telef olduğu belirlendi. Vaşak daha sonra gömüldü.


- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:45 Kaynak: DHA
Cankurtaran, Bolu, TEM Otoyolu, Güncel
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