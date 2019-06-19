TEM'de, aracın çarptığı vaşak öldü
20 dakika önce
BOLU'da, TEM yolunda aracın çarptığı vaşak telef oldu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:45 Kaynak: DHA
BOLU'da, TEM yolunda aracın çarptığı vaşak telef oldu.
Dün gece TEM yolunun Cankurtaran
Mevki'nde yolda vaşak ölüsü bulundu. Türkiye
'de nesli tükenmekte olan 21 vahşi hayvan arasında yer alan vaşak ölüsünü görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
yetkililerine haber verdi. Yapılan incelemede vaşakın, araç çarpması sonucu telef olduğu belirlendi. Vaşak daha sonra gömüldü.
- Bolu
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