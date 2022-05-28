TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
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TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi

28.05.2022 23:39
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarparak devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, kamyonda bulunan hafriyat yola dökülürken, otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 DRL 003 plakalı Volvo marka hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafriyat kamyonu savrularak yolun ortasında devrildi. Kamyonda bulunan tonlarca hafriyat yola döküldü.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun bir süre kontrollü şekilde tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılması ve yola dökülen hafriyatların temizlenmesi ile tekrar normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi
TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi

YORUMLAR
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Pazara araç satın almaya giderken kaza yaptılar: 2 yaralı Pazara araç satın almaya giderken kaza yaptılar: 2 yaralı Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı Gaz tankeri ile kamyon çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 1 yaralı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tragger, Kocaeli, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de bariyerlere çarpan hafriyat yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
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