TEM'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Muhammed Yıldırım idaresindeki Honda marka 34 GP 8981 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Muhammed Yıldırım hafif yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:48

Kaynak: İHA

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