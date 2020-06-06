TEM'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı - Son Dakika

TEM'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 5 yaralı

TEM Otoyolu'nda kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İbrahim Yılmaz idaresindeki 34 CVJ 389 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Ters şekilde metrelerce yerde sürüklenen otomobil, yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan Orhan Yalçın yönetimindeki 34 AUC 03 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazada, takla atan araç sürücüsü İbrahim Yılmaz ve araçta yolcu olarak bulunan Gül Yılmaz, Levent Yılmaz, Nuran Yıldız, Sıla Kaya yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anını anlatan hafif ticari araç sürücüsü Orhan Yalçın, "ben sol şeride geçtim. Önümdeki araç dörtlüleri yaktı. Ben de yaktım. Yoğunluktan dolayı yavaşlama oldu. Arkadan gelen araba bariyere vurup takla atarken benim arabama vurdu" dedi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.