Son Dakika Haberleri: TEM'de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,
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TEM'de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,

1 saat önce

TEM Otoyolu Esenyurt Kiptaş Konutları Mevkiinde Edirne istikametine seyir halinde olan bir kamyon, bilinmeyen bir sebepten dolayı bariyerleri aşarak TEM'den dereye uçtu.

TEM'de bariyerleri aşan kamyon dereye uçtu,, System.String[]

TEM Otoyolu Esenyurt Kiptaş Konutları Mevkiinde Edirne istikametine seyir halinde olan bir kamyon, bilinmeyen bir sebepten dolayı bariyerleri aşarak TEM'den dereye uçtu. Kamyondan yara almadan çıkan sürücü de ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.


Kaza, saat 01: 00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Kiptaş Konutları 3. ETap karşısı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün isminin öğrenilemediği 34 VZP 30 plakalı kamyon Edirne istikametine seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı Kiptaş Konutları karşısında bariyerleri aşarak dereye uçtu.


Kaza sonrasında kendi imkanları ile kamyondan çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Sürücü daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.


Sürücüyü bulamayan polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Esenyurt, Edirne, Kiptaş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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