TEM'de bayram öncesi trafik akıcı - Son Dakika
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TEM'de bayram öncesi trafik akıcı

07.07.2022 20:27

Kurban Bayramı öncesi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk gözlendi.

Kurban Bayramı öncesi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk gözlendi.

Kurban Bayramı için verilen 9 günlük tatil sebebiyle vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Kocaeli TEM Otoyolu'nda yer yer akıcı yoğunluk yaşanırken, her bayram öncesi yoğun trafiğin yaşandığı İzmit Bekirdere rampasında da trafiğin akıcı olduğu görüldü.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoyol boyunca denetimlerini sürdürüyor.

(Mehmet Ekrem Ceylan - Cihan Atik - İHA)

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Bayram tatili öncesi Bolu geçişinde akıcı yoğunluk Bayram tatili öncesi Bolu geçişinde akıcı yoğunluk İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100'de akıcı bayram trafiği oluştu İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100'de akıcı bayram trafiği oluştu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de bayram öncesi trafik akıcı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'de bayram öncesi trafik akıcı - Son Dakika
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