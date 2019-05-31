Son Dakika Haberleri: TEM'de bayram tatili yoğunluğu
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TEM'de bayram tatili yoğunluğu

30 dakika önce

RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

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RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik akışında sorun olmazken, gece saatlerinde, yoğunluğun artması bekleniyor.
9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kocaeli'nin Dilovası ve Körfez ilçe geçişlerinde trafik artarken, her yıl bayram başlangıcı ve dönüşünde yoğun olan Bekirdere rampasında ise ulaşım rahat sağlanıyor. Trafik yoğunluğunun iftardan sonra ve gece saatlerinde artması bekleniyor.


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:36 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Kocaeli, TEM Otoyolu, Güncel
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