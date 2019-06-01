TEM'de bayram tatili yoğunluğu (2)
1 saat önce
TRAFİK YOĞUN AMA AKICIRamazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:40 Kaynak: DHA
TRAFİK YOĞUN AMA AKICI
Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı. Zaman zaman birikmelerin olduğu yolda araçlar ortalama 70 kilometre hızla ilerledi. Otoyolda yoğunluğun gece saatlerinde artması bekleniyor.
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