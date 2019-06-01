Son Dakika Haberleri: TEM'de bayram tatili yoğunluğu (2)
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TEM'de bayram tatili yoğunluğu (2)

1 saat önce

TRAFİK YOĞUN AMA AKICIRamazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu.

TEM'de bayram tatili yoğunluğu (2), System.String[]

TRAFİK YOĞUN AMA AKICI
Ramazan Bayramı tatilini memleketleri ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkanlar TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluğa rağmen trafiğin akışında sorun oluşmadı. Zaman zaman birikmelerin olduğu yolda araçlar ortalama 70 kilometre hızla ilerledi. Otoyolda yoğunluğun gece saatlerinde artması bekleniyor.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:40 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Kocaeli, TEM Otoyolu, Güncel
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