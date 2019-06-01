TEM'de bayram tatili yoğunluğu (3)

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14 dakika önce
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTISaatler ilerledikçe TEM Otoyolu Kocaeli kesimindeki trafik yoğunluğu arttı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:21 Kaynak: DHA
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI
Saatler ilerledikçe TEM Otoyolu Kocaeli kesimindeki trafik yoğunluğu arttı. Ankara istikametinde bazı kesimlerde trafik durma noktasına geldi. Özellikle İzmit geçişinde seyir hızı saatte 20 kilometreye kadar düştü.
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