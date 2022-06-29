TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi - Son Dakika
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TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi

29.06.2022 11:49
TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda tankerin makaslaması neticesinde aralarında yolcu otobüsü ve tırın da bulunduğu 11 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda tankerin makaslaması neticesinde aralarında yolcu otobüsü ve tırın da bulunduğu 11 araç zincirleme kazaya karıştı. 5 kişinin yaralandığı kazada, otobüste mahsur kalan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Kuruçeşme'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tanker, Çınarlıdere Viyadüğünde kayarak makasladı. Sıkışan trafikte Kuruçeşme mevkiinde aralarında yolcu otobüsü, tır ve otomobilin de bulunduğu 11 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Otobüsten çıkamayan 20 yolcu, itfaiye ekipleri tarafından aracın ön camından kurtarıldı. Yolcu otobüsün sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, uzun kuyruklar oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - KOCAELİ

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Son dakika haberleri! TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var Son dakika haberleri! TEM otoyolunda tır makasladı, 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'de büyük kaza, 11 araç birbirine girdi - Son Dakika
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