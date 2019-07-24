Son Dakika Haberleri: TEM'de can pazarı: 1 ölü, 10 yaralı
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TEM'de can pazarı: 1 ölü, 10 yaralı

19 dakika önce

Bolu'da, TEM otoyolunda cenazeden dönenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak takla attı.

TEM'de can pazarı: 1 ölü, 10 yaralı, System.String[]
Bolu'da, TEM otoyolunda cenazeden dönenleri taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yola savrulan yolculardan 1 kişi hayatını kaybetti 10 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Yukarısoku mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay'da katıldıkları cenaze töreninden dönen vatandaşları taşıyan Ali Tumbul idaresindeki 34 LSB 25 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada, yola savrulan yolculardan Mehmet Tumbul olay yerinde yaşamını yitirirken 10 kişi de yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı.
(Faruk Çidem/İHA)
TEM Otoyolu, Hatay, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:40 Kaynak: İHA
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