TEM'de can pazarı: Otomobil, karayolları işçilerini taşıyan kamyonete çarptı: 15 yaralı - Son Dakika
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TEM'de can pazarı: Otomobil, karayolları işçilerini taşıyan kamyonete çarptı: 15 yaralı

16.07.2023 18:51

TEM Otoyolu Düzce geçişinde meydana gelen kazada, otomobilin Karayolları işçilerini taşıyan kamyonete çarpması sonucu 15 kişi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan bir Karayolları personeli, otomobildeki yaralı çocuğu kucağına alarak ambulansa taşıdı. İnceleme başlatıldı.

TEM'de can pazarı: Otomobil, karayolları işçilerini taşıyan kamyonete çarptı: 15 yaralı

DÜZCE - TEM Otoyolu Düzce geçişinde otomobilin, Karayolları işçilerini taşıyan kamyonete çarpması neticesinde meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Kaynaşlı gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.A. idaresindeki 06 FYZ 37 plakalı otomobil, C.K. yönetimindeki 31 K 7075 plakalı Karayolları kamyonetine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi ile kamyonetin kasasında bulunan 11 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak, hastanelere kaldırılıyor. Kazada hafif şekilde yaralanan bir Karayolları personelinin de, otomobildeki yaralı çocuğu kucağına alarak, ambulansa taşıdığı görüldü.

İşçilerin, çalışma yapacağı alana doğru seyir halinde oldukları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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TEM Otoyolu, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM'de can pazarı: Otomobil, karayolları işçilerini taşıyan kamyonete çarptı: 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de can pazarı: Otomobil, karayolları işçilerini taşıyan kamyonete çarptı: 15 yaralı - Son Dakika
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